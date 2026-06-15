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Disastro Spagna al debutto: il fallimentare dato su Oyarzabal spiega tutto sull'esordio Mondiale

Furie rosse in difficoltà alla prima nel torneo, contro il muro eretto da Capo Verde: statistica impietosa per l'attaccante della Real Sociedad
2 min
TagsMondiali 2026OyarzabalSpagna-Capo Verde

Spagna in enorme difficoltà all'esordio nei Mondiali 2026. Nonostante la prima di Lamine Yamal, a cui sono stati concessi 19 minuti più cinque di recupero, le Furie Rosse non vanno oltre lo 0-0 contro Capo Verde, scontrandosi contro il muro eretto dai diretti avversari. Contestualmente, fa rumore una statistica che ha visto protagonista un giocatore esperto come Oyarzabal.

Disastro Spagna al debutto: il fallimentare dato su Oyarzabal spiega tutto sull'esordio Mondiale

Esordio Mondiale leggendario per Capo Verde, che costringe la Spagna ad infrangersi su una difesa solidissima, complice tante imprecisione tecnica negli ultimi metri. Un punto a testa, ma tanta delusione per la nazionale di Luis De La Fuente, che spreca il "jolly" offerto dal calendario all'inizio di questa fase a gironi. Inoltre, da registrare un dato che segna un record negativo per le Furie Rosse: Oyarzabal, schierato al centro dell'attacco iberico, è il primo giocatore dal 1966 a giocare più di 30 minuti in una partita dei Mondiali FIFA senza toccare nemmeno una volta il pallone.

 

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