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lunedì 15 giugno 2026
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Altro rinforzo per il Real Madrid di Mourinho: ufficiale Cucurella dal Chelsea, il comunicato

Il terzino, impegnato con la Spagna al Mondiale, ha firmato un contratto di sei anni. Primo colpo ufficializzato dai blancos, in attesa di Dumfries e Konaté
4 min
TagsCucurellaReal MadridCalciomercato

Marc Cucurella è un nuovo giocatore del Real Madrid. Il terzino ex Chelsea, attualmente impegnato con la Spagna al Mondiale, è il primo colpo di mercato ufficializzato dei blancos (in attesa dei comunicati relativi ai trasferimenti di Dumfries e Konaté) della seconda era con José Mourinho in panchina. Cresciuto nella cantera del Barcellona, il classe 1998 ha firmato un contratto fino al 2032 con il Real.

Cucurella al Real: il comunicato del club

A ufficializzare il trasferimento di Cucurella è stato proprio il club spagnolo, attraverso un comunicato ufficiale: "Il Real Madrid C.F. e il Chelsea FC hanno raggiunto un accordo per il trasferimento di Marc Cucurella, che sarà legato al nostro club per le prossime sei stagioni, fino al 30 giugno 2032". Il terzino torna in Liga dopo cinque stagioni in Premier League, diviso tra Brighton e Chelsea. Nel campionato spagnolo Cucurella ha disputato 106 partite con le maglie di Getafe ed Eibar, segnando 5 gol e servendo 10 assist. Per la prossima stagione il Real Madrid ha deciso di cambiare gli interpreti sugli esterni, in attesa dell'ufficializzazione del trasferimento di Dumfries dall'Inter.

Il Chelsea saluta Cucurella dopo quattro stagioni e due trofei

Anche il Chelsea ha ufficializzato il trasferimento: Marc Cucurella ha completato un trasferimento a titolo definitivo al Real Madrid, squadra della Liga spagnola. Tutti al Chelsea FC desiderano ringraziare Marc per i suoi sforzi durante il periodo trascorso nel club e per il ruolo che ha avuto nei nostri recenti successi". Arrivato a Londra nell'estate del 2022 dal Brighton, il terzino in quattro stagioni ha vinto due trofei: la Conference League e il Mondiale per club.

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