Dumfries al Real Madrid: è fatta! Ad annunciarlo... una squadra dilettantistica

Denzel Dumfries sta per diventare ufficialmente un nuovo calciatore del Real Madrid : il club spagnolo verserà nelle casse dell' Inter i 20 milioni di euro previsti dalla clausola rescissoria dell'esterno destro . Il calciatore ha già completato l'iter delle visite mediche e messo la firma sul nuovo contratto che lo legherà ai Blancos per le prossime quattro stagioni.

Dumfries al Real... con un annuncio a sorpresa

Mentre si attende soltanto il comunicato ufficiale da parte delle due società, l'annuncio definitivo è stato virtualmente anticipato, un po' a sorpresa, dal VV Smitshoek.

Il messaggio della sua ex squadra dilettantistica in Olanda

La sua ex squadra dilettantistica olandese ha voluto celebrare lo storico trasferimento sui propri canali social, pubblicando uno scatto di Dumfries da bambino insieme a un messaggio carico di emozione: "Da Smitshoek al Santiago Bernabeu. Ha mosso i primi passi nel mondo del calcio proprio al VV Smitshoek, calcando per otto anni i campi con il nostro settore giovanile e sognando di raggiungere i massimi livelli. Oggi Denzel Dumfries firma per il Real Madrid. Un traguardo meraviglioso in una carriera già di per sé impressionante e un'ispirazione per tutti i giovani che si allenano e giocano con noi ogni settimana. Da qualche parte, i sogni iniziano. Per Denzel è iniziato qui, al VV Smitshoek. Siamo incredibilmente orgogliosi di ciò che ha realizzato e gli auguriamo il meglio a Madrid".