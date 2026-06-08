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Konaté firma con il Real Madrid: i dettagli del contratto

Il difensore francese è andato in scadenza con il Liverpool e ripartirà dalla Spagna
2 min
TagskonateReal Madrid

Ibrahima Konaté è ormai prossimo a diventare ufficialmente un nuovo giocatore del Real Madrid. Il difensore francese, rimasto svincolato dopo la conclusione della sua esperienza con il Liverpool, ha firmato un contratto che lo legherà ai Blancos fino al 2030.

 

Konaté firma con il Real Madrid fino al 2030

L'operazione era stata anticipata nei giorni scorsi dal presidente del club madrileno Florentino Perez, che aveva indicato proprio il centrale della nazionale francese come primo rinforzo in caso di conferma alla presidenza del Real. Una promessa mantenuta dopo la rielezione, con Konaté - impegnato con la Francia al Mondiale - che andrà così a rafforzare il reparto arretrato della formazione spagnola.

E ora José Mourinho

Lo stesso Perez aveva inoltre annunciato l'intenzione di affidare la panchina a José Mourinho, altro tassello di un progetto destinato a ridisegnare il futuro del Real Madrid dopo un'annata tutt'altro che indimenticabile.

 

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