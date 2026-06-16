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martedì 16 giugno 2026
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La lezione di Capo Verde

Leggi il commento sull'impresa della nazionale africana, capace di fermare la Spagna campione d'Europa all'esordio Mondiale
Alberto Polverosi
1 min
TagsCapo VerdeMondiali 2026Spagna

La storia siamo noi, noi di Capo Verde. Finalmente una boccata di calcio in questo Mondialmarket, un calcio antico, diciamo pure paleolitico, ma calcio. Capo Verde che debutta in un Mondiale e ferma la Spagna campione d’Europa. Da una parte l’Everest e dall’altra una cunetta sulla strada,

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