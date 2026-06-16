La lezione di Capo Verde

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La storia siamo noi, noi di Capo Verde. Finalmente una boccata di calcio in questo Mondialmarket, un calcio antico, diciamo pure paleolitico, ma calcio. Capo Verde che debutta in un Mondiale e ferma la Spagna campione d’Europa. Da una parte l’Everest e dall’altra una cunetta sulla strada,
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