Mbappé, un altro show: Kylian risponde a Messi e la Francia asfalta l'Iraq

È sempre più il mondiale di Messi e Mbappé . Uno segna una doppietta? L’altro risponde con la stessa moneta. Leo e Kylian duellano nel palcoscenico più importante e a farne le spese sono gli avversari: l’Austria nella serata italiana, l’Iraq nel cuore della notte . A Philadelphia i protagonisti sono stati due , in realtà: Mbappé , certamente, ma anche il meteo che ha condizionato pesantemente l’andamento del match. Francia-Iran è stata infatti la prima partita sospesa per fulmini nella storia dei Mondiali. Due ore e un quarto di stop e una durata complessiva di poco meno di quattro ore . Niente male.

Mbappé aggancia Klose e risponde a Messi

Capitolo “lightning protocol” a parte, la sfida è stata un monologo della Francia. E c’era poco di diverso da aspettarsi. L’imperativo dell’Iraq era contenere al massimo le innumerevoli frecce a disposizione di Deschamps. Una missione che non sono riusciti a completare perché tra i fenomeni transalpini ce n’è uno che a tratti è davvero incontenibile. Il fattore Mbappé fa sempre la differenza e a Philadelphia non ha fatto eccezione. Per l’attaccante del Real quattro gol nelle prime due giornate del Mondiale, solo uno in meno di Messi. Non solo: Kylian ha anche raggiunto Klose al secondo posto nella speciale classifica dei marcatori più prolifici di un mondiale (16 reti). E indovinate chi c’è in vetta? Sì, proprio Messi a 18, obviously. Ma torniamo alla partita.

In campo c'è solo la Francia

La Francia domina il gioco, tiene palla in modo ossessivo ma in modo mai banale, cercando sempre la profondità. La partita dell’Iraq è tutta impostata sulla difesa, un fortino piena regola nel tentativo di resistere agli assalti di quei fenomeni vestiti di blu. Tenere botta prima a Olise, poi a Dembélé e infine a Mbappé è però un esercizio di ottimismo destinato a fallire e questo accade al 13’ quando l’attaccante del Real Madrid (alla 100ª con la maglia della Francia) decide di armare il suo sinistro e scaricare verso la porta irachena un bolide che piega le mani all’incerto Basil. L’1-0 non cambia la musica in campo ma fa rallentare un po’ il gioco della Francia che sembra accontentarsi e non accelera come nel primo, martellante quarto d’ora di gioco. L’Iraq rifiata un po’ e prova anche qualche sortita offensiva che però non fa nemmeno il solletico all’inoperoso Maignan. Koné e Mbappé hanno un altro paio di occasioni da gol prima che sul Lincoln Financial Field di Philadelphia si scateni un autentico nubifragio, proprio in chiusura di primo tempo.

Dopo la lunga sosta è di nuovo monologo transalpino

L’intervallo tra il primo e il secondo tempo dura un’eternità per l’attivazione del “protocollo fulmini”: non i canonici 15 minuti ma ben 130. Dopo due ore di attesa e una condizione meteo al limite dell’agibilità (schiarite e acquazzoni si sono alternati senza alcuna logica) la partita riprende e la Francia ricomincia a martellare. I Blues attaccano e al 53’ trovano il raddoppio nel modo più goffo possibile, da rimessa dal fondo per Iraq: Basil e Tahseen combinano un patatrac imbarazzante, Dembélé serve a Mbappé il più facile degli assist per la doppietta personale (60 gol in 100 presenze). La Francia non si ferma e assedia un Iraq incapace di reagire: Olise colpisce una traversa clamorosa, subito dopo è Rabiot a sfiorare il tris di testa. L’Iraq esce dalla partita e la Francia regala calcio e spettacolo: al 63’ è Olise a regalare un assist da fenomeno a Dembélé che segna il suo primo gol a questi Mondiali. E siamo sul 3-0. Nel finale la Francia si divora tre nitide chance per il poker ma poco importa: Deschamps raggiunge i sedicesimi di finale senza alcuna fatica.