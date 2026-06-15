Mondiali 2026, il gesto dei tifosi giapponesi che sta conquistando il mondo. Cos'è l'O-soji

Ai Mondiali 2026 i tifosi giapponesi sono diventati velocemente protagonisti grazie ad un gesto che ormai è diventato il loro marchio distintivo: raccogliere i rifiuti sugli spalti al termine delle partite . Mentre migliaia di spettatori abbandonano rapidamente gli stadi dopo il triplice fischio, molti sostenitori del Giappone restano al proprio posto. Muniti di caratteristici sacchi blu, iniziano a raccogliere bottiglie, bicchieri di cartone, involucri e qualsiasi altro rifiuto lasciato tra le gradinate. Un comportamento che, puntualmente, diventa virale sui social network e conquista l'ammirazione di tifosi e addetti ai lavori. Non importa il risultato della partita: vittoria, pareggio o sconfitta. La pulizia degli spalti è un gesto che va oltre il calcio e rappresenta un valore profondamente radicato nella cultura giapponese.

O-soji, molto più di una semplice pulizia

Alla base di questa tradizione c'è il concetto di O-soji, un termine che può essere tradotto come "pulizia profonda", ma che in Giappone assume un significato molto più ampio. Non si tratta soltanto di mantenere ordinato un luogo, bensì di dimostrare rispetto verso gli altri e verso gli spazi condivisi. Secondo questa filosofia, chi utilizza un ambiente è anche responsabile della sua cura. La pulizia diventa quindi un atto di responsabilità personale e collettiva, capace di rafforzare il senso di appartenenza alla comunità. È una mentalità che accompagna i cittadini giapponesi nella vita quotidiana e che emerge naturalmente anche durante gli eventi sportivi internazionali, trasformando gli spalti in un esempio concreto di educazione civica.

Una lezione che nasce a scuola

L'origine di questo comportamento si trova già nei primi anni di formazione. In molte scuole giapponesi non esistono addetti incaricati di pulire le aule e gli spazi comuni. Sono gli stessi studenti a occuparsi della pulizia di corridoi, bagni e classi. Attraverso questa pratica, i ragazzi imparano fin da piccoli il valore del rispetto, della collaborazione e della responsabilità condivisa. Una lezione che resta impressa nel tempo e che continua a manifestarsi anche da adulti. Per gli esperti di cultura giapponese, il gesto dei tifosi ai Mondiali rappresenta l'espressione di principi fondamentali della società nipponica: disciplina collettiva, rispetto per la comunità e attenzione a non arrecare disagio agli altri. Così, anche una semplice partita di calcio diventa l'occasione per trasmettere al mondo un messaggio potente: prendersi cura degli spazi comuni è una responsabilità di tutti.