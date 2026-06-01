L'Iran esclude Azmoun dai Mondiali, per i media è un "traditore": cosa non perdonano all'ex Roma
ROMA - Se la Fifa ha più volte confermato che l'Iran parteciperà ai Mondiali nonostante la guerra in corso con gli Stati Uniti (che insieme a Canada e Messico ospiteranno la rassegna iridata in programma dall'11 giugno al 19 luglio), di certo non ci sarà Sardar Azmoun. Terzo miglior marcatore nella storia della nazionale iraniana, alla Roma nella stagione 2023-2024, il 31enne attaccante non compare infatti nella lista dei giocatori convocati che è stata resa nota dalla Federcalcio di Teheran.
Azmoun escluso dall'Iran dopo il caso di marzo
Azmoun, una delle stelle della nazionale iraniana (91 presenze, 57 gol), è stato oggetto di intense critiche da parte dei media iraniani a marzo, dopo aver pubblicato sul suo account Instagram una foto che lo ritraeva accanto al Primo Ministro degli Emirati Arabi Uniti, alleato degli Stati Uniti e sostenitore di Washington nella sua guerra contro l'Iran. Alcuni media statali all'epoca parlarono di "tradimento", dato che Azmoun risiede a Dubai dove gioca con lo Shabab Al-hli.
Squadra ancora in attesa dei visti per gli Usa
L'Iran dovrebbe giocare la sua prima partita il 15 giugno contro la Nuova Zelanda a Los Angeles. Tuttavia, secondo l'ambasciatore iraniano in Messico, i giocatori della nazionale non hanno ancora ricevuto i visti per recarsi negli Stati Uniti. Gli iraniani intanto sono stati costretti a spostare in Messico (nella città di confine di Tijuana) il loro ritiro, che era inizialmente previsto a Tucson (Arizona).
I 26 iraniani convocati per i Mondiali: c'è Taremi
Questo l'elenco dei 26 selezionati, che giocano in Iran se non altrimenti specificato:
Portieri - Alireza Beiranvand, Payam Niazmand, Hossein Hosseini.
Difensori - Ehsan Hajsafi, Milad Mohammadi, Ali Nemati, Shojae Khalilzadeh, Hossein Kanaanizadegan, Danial Eiri, Ramin Rezaian, Saleh Hardani.
Centrocampisti - Saman Ghoddos (Kalba), Saïd Ezatolahi (Shahab al-Ahli), Mohammad Ghorbani (al-Wahda/, Rouzbeh Cheshmi, Amirmohammad Razzaghinia, Mohammad Mohebi (Rostov), Mehdi Torabi, Mehdi Ghayedi (Al-Nasr), Alireza Jahanbakhsh, Aria Yousefi.
Attaccanti - Mehdi Taremi (Olympiacos), Amirhossein Hosseinzadeh, Ali Alipour, Shahriyar Moghanlou (Kalba), Dennis Eckert (Dennis Dargahi, Standard Liegi).