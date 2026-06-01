L'Iran esclude Azmoun dai Mondiali, per i media è un "traditore": cosa non perdonano all'ex Roma

ROMA - Se la Fifa ha più volte confermato che l'Iran parteciperà ai Mondiali nonostante la guerra in corso con gli Stati Uniti (che insieme a Canada e Messico ospiteranno la rassegna iridata in programma dall'11 giugno al 19 luglio), di certo non ci sarà Sardar Azmoun. Terzo miglior marcatore nella storia della nazionale iraniana, alla Roma nella stagione 2023-2024, il 31enne attaccante non compare infatti nella lista dei giocatori convocati che è stata resa nota dalla Federcalcio di Teheran.