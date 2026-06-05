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Il Messico schianta 5-1 la Serbia nell'ultimo test prima dei Mondiali

La nazionale del ct Javier Aguirre arriva da otto risultati utili di fila
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Il Messico si presenta ai Mondiali con il morale alto dopo l’ultima amichevole di preparazione. La nazionale allenata da Javier Aguirre ha infatti superato nettamente la Serbia con un convincente 5-1 davanti al pubblico dello stadio Nemesio Diez di Toluca.

Messico, manita alla Serbia. E l'11 giugno l'esordio

Per i messicani si tratta dell’ultimo test prima dell’esordio nella rassegna iridata, che li vedrà protagonisti della gara inaugurale dell’11 giugno contro il Sudafrica allo stadio Azteca. Un appuntamento particolarmente atteso per una selezione che avrà il vantaggio di giocare il torneo davanti ai propri tifosi, essendo uno dei tre Paesi organizzatori insieme a Stati Uniti e Canada.

 

Imbattuto da otto gare prima del Mondiale

La vittoria contro la Serbia conferma l’ottimo momento della squadra guidata dal veterano Guillermo Ochoa. Il Messico arriva infatti al Mondiale imbattuto nelle otto amichevoli disputate nel percorso di avvicinamento alla competizione. Dopo la sfida inaugurale con il Sudafrica, la formazione di Aguirre affronterà anche Corea del Sud e Repubblica Ceca nelle altre gare del Gruppo A, in programma rispettivamente il 18 e il 24 giugno.

 

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