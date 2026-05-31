Uruguay, i convocati di Bielsa per il Mondiale: non c'è Suarez, un solo "italiano" in lista

Marcelo Bielsa ha scelto la lista dei 26 giocatori convocati per l'Uruguay ai Mondiali in programma dall'11 giugno al 19 luglio in Canada, Messico e Stati Uniti. Nella lista del ct argentino c'è un solo giocatore che milita nei campionati italiani: è il terzino del Napoli, Mathias Olivera. In elenco anche il quasi 40enne ex Lazio, Fernando Muslera (oggi all'Estudiantes in Argentina) e l'ex Juventus, Rodrigo Bentancur (Tottenham). C'è anche Mathias Viña, ex della Roma. Escluso il 39enne Luis Suarez (Inter Miami) che, dopo aver preso parte ai Mondiali del 2010, 2014, 2018 e 2022, non giocherà la kermesse iridata 2026. La "Celeste" fa parte del girone H insieme a Spagna, Capo Verde e Arabia Saudita.