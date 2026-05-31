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Uruguay, i convocati di Bielsa per il Mondiale: non c'è Suarez, un solo "italiano" in lista

Scelti i 26 uomini della "Celeste": ci sono anche l'ex laziale Muslera e l'ex juventino Bentancur
2 min
TagsUruguayBielsaSuarez
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Marcelo Bielsa ha scelto la lista dei 26 giocatori convocati per l'Uruguay ai Mondiali in programma dall'11 giugno al 19 luglio in Canada, Messico e Stati Uniti. Nella lista del ct argentino c'è un solo giocatore che milita nei campionati italiani: è il terzino del Napoli, Mathias Olivera. In elenco anche il quasi 40enne ex Lazio, Fernando Muslera (oggi all'Estudiantes in Argentina) e l'ex Juventus, Rodrigo Bentancur (Tottenham). C'è anche Mathias Viña, ex della Roma. Escluso il 39enne Luis Suarez (Inter Miami) che, dopo aver preso parte ai Mondiali del 2010, 2014, 2018 e 2022, non giocherà la kermesse iridata 2026. La "Celeste" fa parte del girone H insieme a Spagna, Capo Verde e Arabia Saudita.

 

I convocati dell'Uruguay

Portieri: Sergio Rochet (Internacional), Santiago Mele (Monterrey), Fernando Muslera (Estudiantes de La Plata).

Difensori: Ronald Araujo (Barcellona), José Maria Gimenez (Atletico Madrid), Santiago Bueno (Wolverhampton), Sebastian Caceres (America), Mathias Olivera (Napoli), Matias Viña (River Plate), Guillermo Varela (Flamengo), José Luis Rodriguez (Vasco da Gama). 

Centrocampisti: Juan Manuel Sanabria (Real Salt Lake), Federico Valverde (Real Madrid), Manuel Ugarte (Manchester United), Rodrigo Bentancur (Tottenham), Rodrigo Zalazar (Braga), Giorgian De Arrascaeta (Flamengo), Nicolas de la Cruz (Flamengo), Emiliano Martinez (Palmeiras), Brian Rodriguez (America), Facundo Pellistri (Panathinaikos), Maximiliano Araujo (Sporting Lisbona), Agustin Canobbio (Fluminense).

Attaccanti: Darwin Nuñez (Al-Hilal), Federico Viñas (Real Oviedo), Rodrigo Aguirre (Tigres).

 

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