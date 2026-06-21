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Bielsa attacca l'hydration break: "Altera la concezione di calcio"

Il commissario tecnico dell'Urugay sulle pause nel corso delle gare: "Giocare quattro volte invece di due non è calcio"
2 min
TagsBielsaHydration break
Uruguay

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Dopo le parole di Jurgen Klopp, anche Marcelo Bielsa, ct dell'Uruguay, critica fortemente la Fifa per l'idration break. Il commissario tecnico sudamericano non gradisce le pause create nel corso dei due tempi. "Altera la concezione del calcio", ha ribadito in conferenza stampa alla vigilia della sfida con Capo Verde, valida per la seconda giornata.

 

 

Bielsa come Klopp: critiche alla Fifa

Klopp, che commenta i Mondiale per una tv tedesca aveva definito l'idratione break come "una pratica utile solo per le televisioni e per gli sponsor", mentre Bielsa ha parlato di un vero e proprio "cambiamentoi culturale", che "non aggiunge nulla al calcio di oggi". La Fifa ha introdotto pause obbligatorie di tre minuti per bere a metà di ogni tempo, apparentemente a causa delle temperature torride registrate in molte delle città ospitanti del torneo.

Bielsa e il nuovo calcio: "E' alterato"

Bielsa non gradisce la divisione di una gara in quattro tempi, definendola contraria allo spirito di questo sport. "Giocare quattro volte invece di due altera la concezione di ciò che è stato culturalmente costruito per interpretare il calcio", ha ribadito il commissario tecnico dell'Uruguay.

 

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