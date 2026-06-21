Bielsa attacca l'hydration break: "Altera la concezione di calcio"

Bielsa come Klopp: critiche alla Fifa

Klopp, che commenta i Mondiale per una tv tedesca aveva definito l'idratione break come "una pratica utile solo per le televisioni e per gli sponsor", mentre Bielsa ha parlato di un vero e proprio "cambiamentoi culturale", che "non aggiunge nulla al calcio di oggi". La Fifa ha introdotto pause obbligatorie di tre minuti per bere a metà di ogni tempo, apparentemente a causa delle temperature torride registrate in molte delle città ospitanti del torneo.

Bielsa e il nuovo calcio: "E' alterato"

Bielsa non gradisce la divisione di una gara in quattro tempi, definendola contraria allo spirito di questo sport. "Giocare quattro volte invece di due altera la concezione di ciò che è stato culturalmente costruito per interpretare il calcio", ha ribadito il commissario tecnico dell'Uruguay.