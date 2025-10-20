Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
lunedì 20 ottobre 2025
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Il Marocco è campione del Mondo u-20: battuta l'Argentina in finale

Vittoria all'esordio nella competizione per la nazionale africana. Decide una doppietta di Zabiri
1 min
TagsMaroccoMondiale U20mondiale

Il Marocco è campione del Mondo. I giovani marocchini hanno vinto, alla prima partecipazione assoluta alla competizione della propria storia, il Mondiale under-20, disputatosi in Cile. Decisiva la vittoria per 2-0 nella finale giocata contro l'Argentina.

Zabiri stende l'Argentina: il Marocco è campione del Mondo

Una vittoria all'esordio per il Marocco. La doppietta di Yassir Zabiri, con i gol arrivati al 12' e al 29' del primo tempo, permettono alla squadra del ct Mohamed Ouahbi di battere l'Argentina. Dopo aver eliminato la Francia in semifinale, così, vittoria anche contro l'albiceleste, che aveva vinto il trofeo sei volte. Il Maroco è la seconda squadra africana ad aver vinto la competizione, dopo il Ghana nel 2009.

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Mondiali Under 20

Da non perdere

Come il Marocco è arrivato in finaleLe ultime sul Mondiale u-20