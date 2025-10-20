Il Marocco è campione del Mondo u-20: battuta l'Argentina in finale

Il Marocco è campione del Mondo. I giovani marocchini hanno vinto, alla prima partecipazione assoluta alla competizione della propria storia, il Mondiale under-20, disputatosi in Cile. Decisiva la vittoria per 2-0 nella finale giocata contro l'Argentina.

Zabiri stende l'Argentina: il Marocco è campione del Mondo

Una vittoria all'esordio per il Marocco. La doppietta di Yassir Zabiri, con i gol arrivati al 12' e al 29' del primo tempo, permettono alla squadra del ct Mohamed Ouahbi di battere l'Argentina. Dopo aver eliminato la Francia in semifinale, così, vittoria anche contro l'albiceleste, che aveva vinto il trofeo sei volte. Il Maroco è la seconda squadra africana ad aver vinto la competizione, dopo il Ghana nel 2009.