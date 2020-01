Napoli-Lazio, Massa disastro doppio: sbaglia tutto, crisi aperta

Massa, oltre ad aver offerto una pessima prestazione sotto tutti i punti di vista (può un internazionale farsi suggerire dal quarto uomo se deve fare un giallo o no?), conferma che la categoria arbitrale è ai minimi termini ed è inutile lamentarsi se poi arbitrano sempre gli stessi. Tanti errori per l’arbitro di Imperia, pesantemente insufficiente. In tanto disastro, citazione di merito per l’assistente Mondin.

Ritardo e rigore

Netto il rigore dato alla Lazio: Hysaj interviene scomposto su Caicedo, colpendolo con un calcio al petto, nessun dubbio sul fallo (però Massa lo fischia in ritardo, suggerimento?). Curiosità: se Immobile avesse segnato, il gol sarebbe stato annullato, visto che l’attaccante di Inzaghi colpisce due volte il pallone (scivolando, destro e poi sinistro).