Moviola Serie A: il rosso ad Acerbi è colpa di Massa. Non bene Di Bello in Atalanta-Milan

Bologna-Lazio: Massa, tutto ok ma Acerbi-rosso è colpa sua. Voto 6

Non ci sono errori che inficiano sul risultato finale, ma la partita - pure facile per come si è messa dal punto di vista del punteggio - ha presentato qualche sbavatura ed un errore dell’arbitro Massa ha causato l’espulsione (giusta, se è vero quello che dice l’internazionale di Imperia: «Mi ha insultato tre volte», lo stesso difensore biancoceleste chiede scusa) di Acerbi. La chiude con appena 21 falli fischiati ma ben 7 cartellini gialli (oltre al rosso già citato), un cartellino ogni tre falli.