Moviola Lokomotiv Mosca-Lazio: male Soares Dias, che rigore su Zaccagni

In declino il portoghese Artur Soares Dias (voto 5): il rigore che non vede su Zaccagni ha del clamoroso per un arbitro che ha al suo attivo anche un Europeo (finito dopo due gare, un motivo ci sarà), dimostra di non avere l’esperienza per stroncare subito il gioco duro dei russi, nonostante i 9 cartellini gialli sventolati: e nonostante questo ha graziato Nenakhov dal doppio giallo dopo 20’.