Moviola Villarreal-Juve: Male l'arbitro. Rabiot da rosso. E sul gol dell'1-1...

Prima in una gara ad eliminazione diretta per il tedesco Daniel Siebert, appena promosso Élite da Rosetti: non certo una gara memorabile, tutt’altro, diversi errori, troppo “low profile” (ma questo vogliono ai piani alti di Nyon) nell’approccio con gli episodi. E buon per lui che non ce ne siano stati nelle due aree. Manca un rosso chiaro per Rabiot, lo rischia anche Estupiñan, incredibilmente silente anche il connazionale al VAR, Dankert. Dubbio sull’azione del gol dell’1-1 e sul contatto Albiol-Vlahovic, col primo che non tocca mai il pallone. Avesse fischiato fallo...

Entrata di Rabiot su Chukwueze, la gamba è alta, il piede colpisce l’avversario sotto il ginocchio: ci stava il cartellino rosso, l’arbitro ha optato per il giallo, era materiale per Dankert davanti al monitor che invece faceva altro. Poco dopo, scivolata di Estupiñan su McKennie, fallo che ne mette a repentaglio l’incolumità (la caviglia si gira in maniera anormale), anche in questo caso c’erano gli estremi per rosso e (forse) per l’OFR.