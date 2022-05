Moviola Lazio-Samp: Massa impreciso, Sabiri rischia il rosso

Partita non sufficiente per l’internazionale Massa (voto 5,5), diverse cose da rivedere, soprattutto dal punto di vista disciplinare. Non si può non fare nulla su un intervento a gamba testa (pur senza affondare) sul polpaccio dell’avversario. L’arbitro di Imperia, coinvolto la scorsa estate nello scandalo di Rimborsopoli-bis (un mese e mezzo di stop) e diventato Élite dell’Uefa da gennaio, l’ha chiusa con 18 fischi (pensate, la sua media è di 27) e 2 gialli (media 4,33).