Rigorini, la svolta c’è ma non si vede

Sognare non costa nulla. Ognuno di noi ne ha uno, di sogno, in fondo al cuore. Quello alla voce designatore si chiama uniformità di giudizio, che pure detta così lascia il tempo che trova. Perché - e questo è risaputo - non ci saranno mai due episodi uguali, ogni contrasto, ogni contatto, ogni fallo è come il Dna, ognuno è unico, irripetibile e diverso dagli altri. Ma come succede in natura, pur non avendo due esseri identici, esistono forme di vita simili. Ciò che poi li sintetizza e li mette in equilibrio sono le condizioni esterne (leggi, norme, codici). Ecco, la formula potrebbe costituire facilmente il sogno di ogni designatore, al secolo Gianluca Rocchi, prima di lui Rizzoli, Messina, Braschi, Collina. Ognuno di loro ha anelato all’unico obiettivo che tutti inseguono, come fosse il Santo Graal: ad episodi simili (e non uguali), decisioni uguali (e non simili). Funziona così anche all’estero, da Rosetti (Uefa) a Collina (alla Fifa). L’impresa ha dell’impossibile, ma ognuno ci prova inseguendo la sua ricetta. Quest’anno, l’ordine dato da Rocchi, il designatore che piace alla Federcalcio che piace, è stato perentorio: «Non voglio più vedere i rigorini».