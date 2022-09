Moviola Roma-Atalanta, terrificante Chiffi: ecco tutti i suoi errori

Moviola Roma-Atalanta: Chiffi voto 4,5

Penserete: voto per gli episodi in area su Zaniolo? No perché, come vedremo, avrebbe anche ragione. Ma Chiffi risulta (ancora, ma c’è bisogno sempre di conferme?) pesantemente insufficiente per i due gialli non fatti, al 18’ e al 20’ del primo tempo, entrambi per De Roon. Da lì, qualsiasi decisione presa non è più credibile e non è più accettata. Quello che è successo.

In area

1) Demiral trattiene per la maglia Zaniolo, è un metro dentro l’area quando la lascia, rischia tantissimo. Zaniolo però non cade, si rialza, poi perde il tempo: vantaggio sfumato? O volontà di continuare a giocare? 2) Trattenute reciproche Okoli-Zaniolo (ma il primo ributta in campo un pallone dal fallo laterale, uno dei tanti gialli non fatti), i due cadono in area, ok non fare nulla, ma chi ci ha capito qualcosa?

3) Ancora Okoli e Zaniolo, trattenute, quella del primo è molto più vistosa, ma Zaniolo dopo che viene lasciato fa due passi, punta i piedi e si lascia cadere.

Disciplinare

Detto del rosso a Mourinho, mancano i gialli a: De Roon (2 volte) su Pellegrini e Zaniolo in ripartenza, Mancini (su Ederson), Scalvini (su Pellegrini), Okoli (comportamento non regolamentare). Vabbè, possiamo fermarci qui.

VAR: Di Paolo 6

Mani legate. Per fortuna sua.