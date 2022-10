Moviola Serie A, Inter-Roma: Massa non c'è, il Var annulla il gol di Dzeko

Napoli-Torino 3-1

Massimi

Discreta partita per Massimi, non pulitissima, le “sporcature” sono poca roba, compreso il mancato fischio su Singo (ma era davvero fallo?) che ha fatto infuriare Juric. E meno male che giovedì Rocchi aveva (ri)chiesto un comportamento adeguato agli allenatori, quelli che gli stanno creando più problemi. Ovviamente, Juric espulso. Risolve, a nostro avviso senza sbagliare, il dubbio in area del Torino Raspadori-Lukic.