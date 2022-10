Moviola Milan-Juve, contatto Theo Hernandez su Cuadrado: è fallo sempre. Disastro Orsato

Non una serata da ricordare per Orsato : una serie di errori , soprattutto sotto il profilo della rilevazione del fallo (solo 14 fischiati!), che hanno finito per incidere sul match. Per sua fortuna le squadre, per un verso o per l’altro, hanno giocato e pensato a quello. Ma l’intervento di Theo Hernandez su Cuadrado è - senza se e senza ma - un fallo. La soglia alta è un’altra cosa, le ha sbagliate quasi tutte : basti pensare alle entrate di Milik e Kostic su Bennacer e Kalulu. Clamoroso . Inevitabile la mezza rissa finale, che ha portato a tre gialli di fila.

Theo Hernandez fa fallo su Cuadrado

Theo Hernandez travolge Cuadrado che era andato in anticipo sul pallone, subito dopo è angolo, dal quale nascerà la rete dell’1-0 (ok posizione e controllo di Kalulu). Un errore, non sanabile dal VAR (dall’angolo in poi, azione differente).

Il movimento di Vlahovic

Vlahovic si sposta verso il pallone, ha il braccio destro dietro la schiena, c’è un movimento “ad allargare” ma minimo, resta sempre “nascosto”. Rischio, ma non rigore. Non punibile il braccio destro di Bremer sul tocco di Krunic.

VAR: Chiffi 6 No no, non c’entra nulla, stavolta si limita ad osservare.