Moviola Serie A, Roma-Lecce: Prontera non va, si perde il rosso

Non sufficiente Fourneau, gara complicata da un rosso frettoloso.

Con revisione

Espulso Sanabria per un grave fallo di gioco, live l’entrata su Cambiaghi sembra alta e violenta, ma non è così: contatto solo a livello di piede, di gioco, giusta OFR.

Offside

Tre gol annullati, il primo con OFR: l’azione della rete di Mirancuk nasce da fuorigioco di Sanabria sul lancio di Djidji (oltre De Winter). Vlasic per Sabaria, oltre Parisi; Marin per Destro, oltre Djidji, ok offside.

VAR: Mazzoleni 7

Tutto giusto.