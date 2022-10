Inter-Viktoria, la moviola: il 3-0...

Inter-Viktoria Plzen 4-0

Ekberg 6,5

Partita semplice per lo svedese Ekberg, internazionale dal 2013, First category della Uefa, all’8ª gara nella fase a gironi della Champions. C’è solo un dubbio, sul quale però dobbiamo fare a fidarci, visto anche il SAOT, il fuorigioco semiauto-matico. C’è un contatto su Dimarco in area del Viktoria che il poliziotto di Malmö giudica troppo poco per il rigore.