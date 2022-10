Napoli-Sassuolo, la moviola: Rapuano perde un rigore, severo su Laurienté

NAPOLI - Manca un rigore al Napoli, per il mani di Rogerio, lungo la direzione di Rapuano (voto 6 per l'arbitro) che interrompe il gioco pochissime volte (appena undici falli fischiati, per l’arbitro romagnolo che aveva diretto anche Napoli-Sassuolo dello scorso anno). Una linea coerente, esposta a chiare lettere anche al tecnico Dionisi che a un certo punto chiede spiegazioni dopo un intervento su Traore non punito. Sull’espulsione di Laurienté fa discutere il primo giallo: severo, quello che arriva per il tocco su Lobotka mentre è ineccepibile la sanzione al francese che travolge Demme. Di Lorenzo parte in posizione regolare quando pennella al centro dell’area il pallone che diventa l’1-0: Rogerio tiene in gioco l’esterno del Napoli.