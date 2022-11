Moviola, Di Bello non bene: Danilo-braccio, ecco cosa è successo

Di Bello: voto 5

Gara difficile, a rincorrere, per Di Bello, al quale non dice bene nell’episodio del tocco di braccio di Danilo. Il rigore assegnato e poi tolto è però un errore, ok rosso per Alex Sandro.

NIENTE VAR

Tiro di Veloso, Danilo cerca di intercettare con il piede sinistro e va in scivolata, pallone svirgolato con l’esterno destro da Dawidowicz che finisce sul braccio sinistro largo, molto largo, del bianconero. Di certo in questa dinamica c’è che il VAR doveva rimanere in silenzio, in un caso e nell’altro (fosse stato assegnato, nessuna OFR). E così è stato. A supporto del non rigore (scelta del campo): pallone inaspetta-to, movimento di caduta già iniziato, pallone che sta uscendo dall’area; per il rigore: braccio largo, quasi una parata. Un bel rebus.

PER FORTUNA

Gamba altissima di Bonucci su Verdi: il bianconero tocca per primo il pallone, il gialloblù calcia a vuoto: Di Bello fischia il rigore, il VAR (Guida) lo richiama all’OFR.

DA ROSSO

Corretto il rosso per Alex Sandro, che spingendo da dietro Lasagna solo davanti a Perin commette fallo in chiara occasione (DOGSO).

VAR: Guida 6,5

Interviene correttamente dove il protocollo consente.

Lazio-Monza 1-0

Santoro: voto 6

Partita senza squilli, ma anche senza grandi errori, per Santoro: la chiude con 29 falli e 3 ammoniti, ma proprio da punto di vista disciplinare c’è qualcosa da rivedere. Poche proteste da parte dei giocatori, significa che è riuscito comunque a tenerla.

CON IL VAR

Annullata la rete iniziale realizzata da Petagna per fuorigioco: l’assistente numero 1, Mastrodonato, non segnala, sarebbe stato difficile. Petagna, infatti, è con meno di un piede oltre Casali sull’assist di Colpani, pizzicato solo dal VAR.

STESSO METRO

Santoro giuda con lo stesso metro due contatti in area: quello di Ranocchia su Lazzari nel primo tempo (una mano per tenerlo pontano) e quello di Milinkovic su Carboni in pieno recupero, con il pallone andato via.

DISCIPLINARE

Manca qualcosa, come detto, dal punto di vista disciplinare: ad esempio, Romero doveva essere ammonito per un chiaro step on foot su Ranocchia. E nel battibecco Casale-Izzo, ad essere ammonito è solo il primo, doveva arrivare un provvedimento anche per Izzo.

VAR: Banti 6

Stavolta le linee del fuorigioco sono arrivate più rapide.