Inter-Napoli 1-0, la moviola: non c’è rigore su Lukaku

Partita di sostanza, da... internazionale (anche se solo da quattro giorni) per Sozza, nella quale mancano episodi dubbi nelle due aree. La gestisce in maniera abbastanza uniforme, sceglie un inizio “conservativo” da un punto di vista disciplinare, poi in quattro minuti estrae quattro volte il cartellino giallo. La chiude con appena 19 falli (ha lasciato giocare il giusto) e 5 ammoniti.