Lecce-Milan, la moviola: Orsato, positivo il post Qatar

Prima post-Mondiale per Orsato , ben tenuta e ben diretta : la chiude con 23 falli e 3 gialli, decide lui in campo cosa sia da fischiare e cosa no, al VAR lascia soltanto i silent check.

Milan, Pioli: "Abbiamo sbagliato tutto nel primo tempo"

Niente penalty

Protesta (poco, pochissimo, pure poco convinto) Leao, la sua caduta in area però è frutto di una leggera trattenuta di Hjulmand ai suoi danni che comincia e termina ampiamente fuori area. Il portoghese cade dentro, ma Orsato (anche per il metro di giudizio che ha usato dall’inizio del match) lascia proseguire, stoppando sul nascere un principio di battibecco fra i due. Nella ripresa, il tiro di Maleh finisce sul braccio di Messias, attaccatissimo al corpo. Non è rigore.

Lecce-Milan 2-2: Pioli rimonta ma adesso il Napoli è a 9 punti

Regolare

Ok la rete dell’1-0 del Lecce: tutto nasce da un contrasto fra Umtiti e Giroud che Orsato non considera falloso (non a torto), non ci sono falli poi di Blin su Theo Hernandez che butta il pallone nella sua rete. Buona anche la rete di Calabria, non tanto per la sua posizione (lo tiene in gioco Gallo), quanto per quella di Giroud sul lancio di Pobega: c’è il piede destro di Umtiti.

VAR Mazzoleni 6: Fossero tutte così le giornate a Lissone...