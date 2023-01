Napoli-Roma 2-1, la moviola: Orsato da grande

Grande autorevolezza, in pochi hanno alzato i toni: Orsato (voto 7) ha diretto con pochissime sbavature ma soprattutto con un ascendente sul match del Maradona che appartiene a pochi (soprattutto in questa CAN). Lascia giocare molto (e se lo può permettere perché lo sa fare, non come qualche arbitro in stile Marinelli), segue il gioco in anticipo, i giocatori gli agevolano il compito.