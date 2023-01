Napoli-Roma diretta: ora LIVE la partita di oggi

Aggiorna

Big match della ventesima giornata di campionato, Napoli e Roma al Maradona si sfidano per cercare punti importanti per lo scudetto e la zona Champions League. La squadra di Spalletti cerca di allungare ulteriormente il suo vantaggio sulle inseguitrici, quella di Mourinho invece per confermarsi tra le pretendenti della lotta ai primi posti della classifica. La Roma senza Zaniolo e Karsdorp, non convocati per la trasferta per il loro "ammutinamento", e lo squalificato Celik.

16:55 Spalletti e il tifo dei figli A tifare per Luciano Spalletti ci sono anche i figli che alloggiano in un hotel sul lungomare di Napoli: sarà una sorta di derby soprattutto per Samuele, cresciuto tifando Roma e che accompagnò il padre alla festa dei 40 anni di Totti, nel 2016. 16:30 All'andata match deciso da Osimhen Nella gara di andata all'Olimpico, il 23 ottobre scorso, il Napoli si è imposto 1-0 contro una discreta Roma grazie a un bel gol all'80' di Osimhen. 15:45 Mourinho contro Spalletti Tra i 10 allenatori affrontati almeno quattro volte in Serie A, Luciano Spalletti è quello contro cui José Mourinho ha la peggior percentuale di vittorie (20%): solo un successo in cinque gare per il portoghese, nella prima sfida del 19 ottobre 2008 (poi 3 pareggi e una sconfitta nelle altre quattro partite).