Caso Zaniolo, ecco lo striscione ironico dei tifosi della Lazio

ROMA - Dallo striscione, durissimo, dei tifosi della Roma per Zaniolo a quello, ironico, da parte dei laziali. A Ponte Milvio, prima del match tra Lazio e Fiorentina, ecco la scritta: “Rispetto per Zaniolo”, firmato Ultras Lazio. Il caso del giocatore della Roma fa parlare anche sulla sponda biancoceleste. Il rapporto tra l'ambiente giallorosso e il numero 22 appare ormai irreparabile dopo la durissima contestazione che è andata in scena davanti al Colosseo. E il caso che impazza in casa Roma viene cavalcato anche dai tifosi della Lazio. Zaniolo in pochi giorni ha rifiutato la convocazione per la sfida contro lo Spezia, ha chiesto la cessione e poi rifiutato l'offerta del Bournemouth ritenuta adatta dalla Roma. La situazione continua a far parlare scatenando anche le ironie dei laziali.