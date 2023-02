Moviola Inter-Atalanta: Chiffi aiutato ma non brilla

Arbitro: Chiffi 6

La porta a casa Chiffi, più per merito dei giocatori in campo che per le scelte che ha fatto. Per la serie: la soglia alta è una cosa, scegliere di non fischiare falli evidenti è un errore, così come razionare i gialli davanti a falli chiari ed evidenti. Coerenza tecnico/disciplinare insufficiente: nei 10’ finali ne ha fatti 4 non adeguati a quanto visto fino a quel momento. La partita è filata via, ma se gli si incastrava sarebbe stata difficile portarla fino in fondo. Tralasciando le sbavature: l’angolo smentendo l’assistente (lui a più di 15 metri, Galetto a due metri) è emblematico, aveva ragione Lautaro (che prende un giallo perché esagera, ma sapendo che protestava non a torto), l’ultimo tocco è stato di Djimsiti. Per fortuna lo hanno aiutato i due assistenti (bravo anche il n.1, Cecconi, orfano del “gemello diverso” Bercigli).

No rigore

Tiro di Lautaro, in area Toloi intercetta il pallone con i piedi, pallone che schizza e finisce sul braccio destro largo. Toloi era completamente girato, il pallone si può considerare inaspettato, ha tutti i crismi di un contatto fortuito, dunque non punibile.

Var: Aureliano 6

Poco lavoro, conferma la scelta del campo su Toloi.