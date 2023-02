Salernitana-Lazio 0-2, la moviola: Abisso sbaglia il primo rigore. E sul secondo...

Male Abisso, onestamente nei panni di Rocchi non sapremmo cosa fare. Non vedere quel rigore live (anche l’assistente numero 1, Baccini, non è scevro da colpe) è un errore grave, soprattutto dimostra la mancanza di “furbizia arbitrale” che sembra sparita dal gruppo CAN (idem Dionisi sabato a San Siro). E non è stata neanche una partita difficile….

Netto

Nessun dubbio sul rigore, difficile capire come se li sia fatti venire Abisso. L’uscita di Sede è poco composta, Immobile s’allunga e colpisce il pallone prima dell’arrivo del portiere, che lo travolge. Il guardalinee Baccini poteva dargli una mano, l’episodio capita proprio lì.