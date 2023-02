Moviola Milan-Atalanta, Mariani nessun errore: per Toloi giusto il giallo

Più che discreta la partita dell’internazionale Mariani, due episodi da attenzionare, il giallo a Toloi e un contatto in area dell’Atalanta: in entrambi i casi buona la lettura dell’arbitro di Aprilia. In totale l’ha chiusa con 22 falli e 5 ammoniti (compreso Gasperini, reo di aver protestato troppo: «Qualche volta fischia anche per noi»). Mariani veniva da due gare (Barça-United in Europa League e Modena-Genoa in Serie B) non proprio da ritagliare e conservare.