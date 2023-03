Napoli-Lazio 0-1, la moviola: Pairetto dialoga e fischia 21 falli

Una partita dai ritmi intensi, emotivamente tesa, eppure abbastanza semplice da gestire per Luca Pairetto , chiamato al primo vero esame della stagione dopo aver diretto fin qui solo partite considerate di seconda fascia. Una curiosità: in 7 precedenti, il Napoli non aveva mai perso con il fischietto piemontese.

L’arbitro della sezione di Nichelino gestisce l’incontro fischiando appena 21 falli (13 li commette il Napoli, 8 la Lazio) e sventolando quattro cartellini gialli , tutti sacrosanti: a Patric (minuto 21) per un fallo duro su Osimhen, al nigeriano (64’) per un’entrata al limite nei confronti di Luis Alberto e poi, nel finale, a Elmas (trattenuta) e Marusic (era diffidato, salterà il Bologna).

Rossi ok

Pairetto cerca il dialogo con i calciatori, alzando la voce soltanto in casi estremi. Nel finale, ad esempio, diversi componenti della panchina aggiuntiva della Lazio si alzano in piedi per chiedere l’espulsione di Elmas, che aveva fermato Cancellieri in campo aperto; per tutta risposta, l’arbitro espelle due collaboratori di Sarri.



VAR: Chiffi 6

Non ci sono episodi controversi e si gode la partita del Maradona da spettatore.