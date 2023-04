Moviola Lazio-Torino, Ghersini disastro: è rigore su Hysaj e graziato Singo

Serve gente che sappia reggere l’urto, lo ha capito anche Rocchi , che pure aveva mandato un arbitro con 10 anni di anzianità fra A (3) e B (7): Ghersini non solo non ha arginato, ma ha combinato una serie di disastri incredibili . Manca un rigore (non clamoroso, ma c’è), almeno un rosso se non due. Rilevazione tecnico disciplinare inesistente. Per il resto? No rigore spalla-spalla Pedro-Ilic. Troppo poco.

Da rigore

Per dimostrare l’esattezza di una operazione, di solito si fa la prova del 9: allora, il VAR (Nasca, pure qui ci sarebbe da dire) sarebbe mai intervenuto se Ghersini avesse assegnato il rigore per la trattenuta (non gigantesca) di Singo ai danni di Hysaj, che non ha raggiunto il pallone per una quindicina di centimetri? Assolutamente no...

Da rosso

Singo graziato, perché per vederlo ammonito bisogna aspettare il 62’ per perdita di tempo, quando fino a quel momento aveva maltrattato Zaccagni (compresa una trattenuta di maglia) e fa lo stesso anche dopo (contrasto per Ghersini di gioco). E così, se i gialli diventano nulla, i rossi diventano gialli: l’entrata (veloce, gamba alta, con gli scarpini che strusciano solo il polpaccio) di Lazzari su Karamoh è brutta.

VAR Nasca5,5: In balia...