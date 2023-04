Lazio, furia Sarri contro Ghersini: “Va fermato. Altrimenti mi preoccupo…”

ROMA - Cade la Lazio, non accadeva da febbraio. Vince il Torino all'Olimpico grazie al gol di Ilic. Il secondo posto è a rischio, c'è la Juve sotto di due punti pronti a giocarsi, contro il Napoli, il sorpasso sui biancocelesti. Maurizio Sarri, a Dazn, ha commentato la sfida contro i granata e non solo: “Mi sono arrabbiato molto, l’arbitraggio è stato discutibile. Faccio un applauso ai ragazzi che non sono usciti di testa, in certe situazioni finisci in 10 o in 9. Ci siamo sentiti fortemente penalizzati. La partita era difficile, si è complicata dopo il gol. Ma a livello di spirito la partita l’abbiamo fatta, la squadra mi è piaciuta. Per noi è sempre stato difficile affrontare il Torino. Avevo grandi speranze nel secondo tempo con loro che faticavano. Dispiace, ma a livello caratteriale la squadra ha fatto bene. Andiamo avanti”.

Sarri e l’arbitraggio

“Una serie di cose ci hanno fatto innervosire. La valutazione dei falli, che per 3’ erano di un tipo, per altri 3’ di un altro tipo. Le ammonizioni: un giocatore del Torino andava espulso e se ne sono resi conto dalla panchina, infatti poi è uscito. Il gol è arrivato da una rimessa laterale battuto un metro in campo. Poi il rigore su Hysaj. Spero che Ghersini lo fermino, se non succede sono preoccupato. Eravamo un po’ meno brillanti dopo una settimana di carichi di lavoro importanti. Il cambio di temperatura ci ha un po’ penalizzati e non siamo arrivati brillantissimi. Non mi fa impazzire inventarmi qualcosa davanti a delle difficoltà, così si dà la sensazione ai ragazzi che il lavoro sia inutile. Abbiamo provato nel finale MIlinkovic in avanti".

La corsa Champions

“Il percorso per noi è lungo, mancano tante partite. Io ho letto ai ragazzi la classifica alla 22esima giornata. Da lì abbiamo recuperato. Vuol dire che può succedere tutto. Se incappiamo in un momento negativo… Dire che la qualificazione Champions sia al sicuro è superficiale. Il calendario è difficile, non ci facciamo scalfire da una sconfitta. Andiamo avanti”.

I punti ridati alla Juve

"Dal punto di vista legale non do pareri, non ho conoscenze e competenze. Dal punto di vista sportivo, il campionato è falsato. Perché se tieni per tre mesi una classifica e poi dici 'scusa, ora la classifica è cambiata e potrebbe cambiare ancora', non va bene. Spero che qualcuno della giustizia sportiva abbia il buon gusto di dare le dimissioni, perché così non funziona".