Moviola Salernitana-Sassuolo: Camplone senza casi, no rigore su Laurienté

Settima partita in A (la 3ª in questa stagione) per Camplone (voto 6,5): non difficile, nessun episodio “grigio”, anche da un punto di vista disciplinare non ci sono state criticità (26 falli fischiati, anche troppi, e 3 gialli). L’arbitro di Pescara l’ha tenuta senza difficoltà, facile l’unica scelta che poteva essere impegnativa.