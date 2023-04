Moviola Atalanta-Roma: fallo su Dybala, fuori luogo il giallo a Palomino

Non sufficiente Irrati (voto 5,5), anche per lui una partita sottotono, con decisioni tecniche rivedibili (per tutti: la sbracciata di Llorente a Zapata sì, quella di Ederson su Pellegrini no), manca molto anche dal punto di vista disciplinare (Llorente che trattiene la maglia e sgambetta Zapata era da giallo, facile). Non ci sono episodi nelle due aree, per fortuna dell’ex arbitro internazionale che la chiude con 26 falli e 4 gialli.