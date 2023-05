Moviola Napoli-Salernitana, Marcenaro fa esperienza: un dubbio in area

Partita forse un pelo più complicata per Marcenaro, probabilmente Rocchi pensava ad una passerella, non è stato così, in qualche frangente s’è vista tutta l’inesperienza di questo arbitro che il designatore sta lanciando (spesso sembrava sopraffatto dall’importanza della gara del Maradona). Non ci sono episodi clamorosi nelle due aree di rigore, uno lo valuta (non a torto) non punibile, regolari le due reti. La chiude con 24 falli fischiati e 4 cartellini gialli, al netto del rosso mostrato a Sousa a fine gara.