Monza-Napoli 2-0, la moviola: Cosso si perde due rigori azzurri

Premessa : se non si fanno arbitrare partite inutili ai fini della classifica (lasciando perde altre implicazioni), difficile che si possano trovare spazi di crescita. Conclusione: Cosso si perde due rigori praticamente identici, nelle altre due occasioni giudica apparentemente bene, ma abbiamo il sospetto che ci sia arrivato per inerzia e non per convinzione. Brutta insufficienza.

Da rigore

Inutile fare troppa filosofia, il grande male di questo finale di stagione: lo tocca piano, lo tocca forte, lo sfiora appena, non c’è possesso, è leggero, non è da VAR. 1) Osimhen va in anticipo su Pessina, si prende il vantaggio su Pessina che lo colpisce netto sul polpaccio destro. L’incredibile Cosso assegna addirittura un fallo alla difesa, senza senso pure il non intervento del VAR. b) Dany Mota trattiene Politano per la spalla, poi lo colpisce sulla gamba sinistra, a quel punto (e solo a quel punto) Politano inizia a cadere con Dany Mota che sembra placcarlo. Rigore, anche qui, cosa hanno visto?

No rigore

Carlos Augusto non tocca il pallone, ma neanche Bereszynski, che forse cade per dinamica. Giù Birindelli, c’è un incrocio con Juan Jesus, Cosso dice non c’è nulla, in realtà è solo perché è tutto fuori area.



VAR: Fourneau 5



Male, basta questo.