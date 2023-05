Moviola Siviglia-Juve, il fallo di Cuadrado sulla linea: rigore ma...

Non una grandissima gara per Makkelie, in capo ad una partita difficile: si perde, molto probabilmente, un rigore per il Siviglia, le spiegazioni mettono fuori causa il VAR, perde anche il secondo giallo a Acuña (suggerito da Paredes), Suso lo prende in giro all’uscita dal campo. Era candidato alla finale di Champions, così....

Da rigore ma...

Cuadrado nel recupero entra con il piede destro su Torres, la sequenza è: tocco di Torrres, tocco di Cuadrado sul pallone; tocco di Cuadrado sul piede di Torres che, al 99%, è sulla linea, dunque in area. Perché no rigore? Possibile che Makkelie abbia visto il tocco sul pallone di Cuadrado e giudicato il primo contatto (sul piede) di gioco, il secondo magari era punibile ma (come dice lui) fuori dall’area («outside»): un errore (era fallo) che però mette fuori causa il VAR.