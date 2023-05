Udinese-Lazio 0-1, la moviola: male Pairetto. Molti dubbi sul rigore dato

Il rigore



L’internazionale (anche su questo ci sarebbe da discutere) di Nichelino fischia il rigore perché vede un contatto falloso fra Masina (che tira indietro la gamba) e Immobile, bravo in situazioni come queste. Il contatto leggero arriva quando il giocatore biancoceleste è già sbilanciato in avanti, quello successivo è per un movimento ad allargare - probabilmente dovuto alla caduta - dell’attaccante di Sarri. Guida al VAR ha le mani legate dal protocollo, speriamo non le abbia Rocchi nel giudicarlo.



No penalty

Cross di Zaccagni, Bijol devia, probabilmente con un braccio che però è al corpo. Ancora, scivolata di Masina sul pallone, Zaccagni finisce giù ma in dinamica, anche qui no penalty.



Offside

Nestorovski in offside sul cross di Perez, ok annullare.



VAR: Guida 6

Ah, il protocollo...