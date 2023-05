Lazio, Immobile: "La Champions un sogno. Rigore? Pairetto rideva..."

UDINE - Un gol decisivo, un abbraccio pieno di calore. Immobile fa felice la Lazio: rigore perfetto e Udinese battuta per tre punti fondamentali per la Champions. Traguardo vicino, ma il bomber biancoceleste, arrivato a quota 12 reti in Serie A, non si vuole fermare: "Grazie ai tifosi, stiamo facendo una bella cavalcata insieme a loro. La Champions? Il nostro sogno, ci credevamo da due anni. Ci sono stati momenti difficili e felici, abbiamo lavorato tanto. Oggi serviva una partita così, bello vincere. Ad inizio partita ho detto di giocare da dentro o fuori, altrimenti certe sfide ti lasciano il rammarico. Match perfetto, in difesa siamo tornati quelli di tutto il campionato. Bello abbracciare tutti in panchina, lo meritavano”, le parole dell'attaccante a Dazn.