Moviola Roma-Salernitana, giusto annullare il gol di Ibanez

Non sbaglia, ma non ruba l’occhio, Colombo , riproposto a tempi-record (vale per tutti?) in Serie A dopo lo svarione in Pisa-Bari . Decisioni condivisibili.

Daniliuc, che rischio

Rischia molto Daniliuc quando mette entrambe le mani addosso a Wijnaldum: per Colombo troppo poco per fischiare il rigore, ma il giallorosso aveva preso il vantaggio ed era sul pallone.

Roma, la curva incita la squadra verso Budapest con uno striscione speciale

Roma, ok annullare

Annullata la rete di Ibañez dopo OFR, giustamente chiamata da Banti: prima del tiro in porta, c’è un doppio tocco di braccio/mano di Belotti che, di fatto, addomestica il pallone. Dato che il tocco di mano di un compagno nell’immediatezza non porta automaticamente all’annullamento del gol, ma solo se viene considerato punibile, Colombo al monitor ha dovuto valutare quello. Rete non valida.

No rigore su tiro di Solbakken

Tiro di Solbakken, Pirola respinge con il petto, giusta valutazione di Colombo: non è rigore.

Regolari i gol di Candreva ed El Shaarawy

È El Shaarawy che tiene in gioco Candreva sul cross di Coulibaly in occasione della rete dello 0-1. Nessuna infrazione anche sulla rete di El Shaarawy: al momento della punizione di Pellegrini, ci sono Gyömber e Pirola a tenerlo in gioco.

VAR: Banti 6,5

Procedure corrette.