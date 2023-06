Bari-Cagliari, la moviola: bravo Guida, non è rigore su Luvumbo

BARI - Partita più che positiva per Guida (voto 6,5) : non ha lasciato passare comportamenti antisportivi dei giocatori, se l’è cavata con i cartellini e qualche urlaccio, molto lavoro per Doveri (due espulsi dalla panchina).

No rigore/1

Contatto in area fra Maiello e Luvumbo, c’è una leggera spinta sulla parte alta della spalla sinistra, Guida fa segno di proseguire, ci sta non fischiare il rigore (e il VAR a supportare il collega).

No rigore/2

Non c’è fallo di Morachioli e di Maita su Zappa che era entrato in slalom in area, è lui che punta il piede destro nel tentativo di slalom.

Disciplinare

Un Guida particolarmente deciso, anche nel rapporto con i giocatori, presi spesso con le dovute... parole (senza mai trascendere): unico giallo (dei sei comminati) che lascia aperta la porta alle discussioni, quello per Dorval, che in effetti sembra a caccia del fallo non commesso da Deiola, ma la sterzata in velocità poteva anche portare a quel tipo di caduta.

Var

Fabbri 6: Solo conferme e silent check.