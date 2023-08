Moviola Inter-Monza, Colombo vede bene: non è rigore su Thuram

Ogni volta che c’era qualche situazione in area abbiamo tremato. Perché Colombo , in questo precampionato, ha regalato un rigore allucinante (vedi Genoa-Monaco, glielo ha sottolineato lo stesso Rocchi al raduno). Ieri , invece, è stato più attento , deve crescere in fretta visto che dal 1 gennaio potrebbe diventare (diventerà?) internazionale.

Thuram, non è rigore

Due episodi in area del Monza, Colombo li valuta bene ed è - vista la premessa - una notizia. Dumfries va giù dopo un contrasto (al limite) con Pessina, l’arbitro lo valuta di gioco, non sbaglia. D’Ambrosio allunga la gamba destra su Thuram, forse sfiora il pallone, rischia, l’attaccante dell’Inter va giù ma è lui che colpisce la gamba destra dell’avversario. Nessun tocco di braccio/mano di Mkhitaryan sul tiro di Kyriakopoulos.

Lautaro, gol regolare

Ok il gol di Lautaro: al momento del cross di Dumfries, è tenuto in gioco dal piede di Caldirola. Corretta, anche se compassata (arrivano tutte in ritardo, perchè?) l’ammonizione per Lautaro: decisamente duro l’intervento su Gagliardini.

VAR Nasca 6: Nulla che lo impensierisca.

Recupero: 9’ (3’+6’)