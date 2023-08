DIretta Inter-Monza 2-0: doppio Lautaro, buona la prima per Inzaghi LIVE

MILANO - Debutto positivo in Serie A a San Siro per l'Inter di Simone Inzaghi vicecampione d'Europa , che oggi ha ospitato il Monza di Raffaele Palladino nell'anticipo 1ª giornata: 2-0 il finale con doppietta di Lautaro. Segui la diretta del match con tutte le curiosità, i commenti e le dichiarazioni ...

22:44

90' + 6'

Triplice fischio: l'Inter batte il Monza per 2-0 grazie alla doppietta di Lautaro.

22:43

90' + 6' - Caprari al tiro

Sommer para il tiro di Caprari sui titoli di coda.

22:40

90' + 3' - Murato Arnautovic

Molto attivo l'ex Bologna che va alla conclusione trovando il muro del Monza.

22:37

90' - Deciso il recupero

Saranno 6 i minuti extra nel secondo tempo.

22:34

88' - Carlos Augusto ci prova due volte

Quasi gol per l'ex che va vicino al tris di testa, dagli sviluppi di un corner. Poi si inserisce sulla sinistra ma viene chiuso.

22:33

85' - Cambio Monza

Entra Valentin Carboni (proprietà Inter) al posto di Kyriakopoulos.

22:30

84' - Fuori Darmian

Un altro esordio: dentro Bisseck.

22:26

80' - Esce Lautaro

Il capitano, a segno con una doppietta, lascia il campo a Frattesi.

22:24

76' - Inter sul 2-0: Lautaro fa doppietta

Secondo gol dell'argentino che sfrutta sul secondo palo il cross basso di Arnautovic.

22:20

72' - Cooling break

Breve pausa per contrastare il caldo.

22:18

71' - Due cambi per il Monza

Finisce la partita degli ex Gagliardini e D'Ambrosio, entrambi applauditi dal pubblico. Dentro Machin e Pereira.

22:15

67' - Triplo cambio per l'Inter

Inzaghi manda in campo i tre nuovi acquisti: Arnautovic, Carlos Augusto e Cuadrado. Escono Dimarco, Dumfries e Thuram. Qualche fischio per il colombiano ex Juve.

22:13

66' - Dimarco a giro

Altra chance per l'esterno che però non inquadra lo specchio da dentro l'area di rigore.

22:12

65' - Ci prova Birindelli

Tiro impreciso del neo entrato da buona posizione.

22:08

61' - Doppio cambio Monza

Dentro Dany Mota e Birindelli, fuori Maric e Colpani.

22:07

60' - Punizione Calhanoglu

Tiro alto del turco dai 25 metri.

22:00

53' - Dimarco a giro

L'esterno dal limite tenta il colpo grosso ma la palla si alza all'ultimo secondo sopra la traversa.

21:57

50' - Monza in pressione

Colpani mette in mezzo un cross basso che Darmian spazza via. Gli ospiti sono partiti convinti nel secondo tempo.

21:56

48' - Salvataggio Calhanoglu

Il turco compie un mezzo miracolo in scivolata murando un tentativo a botta sicura di Kyriakopoulos.

21:54

47' - Tiro cross di Barella

Il centrocampista va vicino al raddoppio: palla sopra la traversa.

21:52

46' - Inter-Monza: inizia il secondo tempo

Batte l'Inter, si ricomincia dentro San Siro.

21:36

45' + 3' - Finisce il primo tempo

Inter e Monza negli spogliatoi. Lautaro ha sbloccato subito la partita, l'Inter è solida, il Monza c'è ma fatica a trovare occasioni importanti.

21:32

45' - Tre minuti di recupero

Saranno 180 i secondi di recupero nel primo tempo. L'Inter conduce 1-0 grazie al gol di Lautaro.

21:27

40' - Giallo per Caldirola

Fallo a centrocampo del difensore del Monza che abbatte da dietro Lautaro che stava proteggendo la palla.

21:25

38' - Cross di Dumfries

Solo angolo dopo l'azione di Dumfries che aveva trovato il fondo. L'olandese è in palla, tra i migliori di Inter-Monza.

21:22

35' - Dumfries in area

L'esterno va giù in area di rigore del Monza: l'arbitro lascia correre.

21:19

32' - Giallo per Lautaro

Lautaro entra in ritardo in scivolata sul piede dell'ex compagno Gagliardini e si vede sventolare il cartellino.

21:17

30' - Chance Dimarco

Tiro di sinistro di collo di Dimarco che in diagonale sfiora il raddoppio. Bella azione corale dell'Inter, iniziata da una galoppata di Thuram.

21:13

26' - Cooling break

Le squadre si prendo dei minuti di riposo per rinfrescarsi. A Milano ci sono 32 gradi.

21:08

22' - Gagliardini dal limite

Tiro centrale dell'ex che si spegne tra le braccia di Sommer.

21:06

20' - Tentativo Barella

Il centrocampista dal limite prova il tiro al volo senza centrare la porta.

21:00

14' - Si vede il Monza

Alza il ritmo il Monza dopo lo svantaggio. Nessun pericolo per Sommer ma i brianzoli provano a ripartire in contropiede, in particolare con Colpani.

20:55

8' - Gol di Lautaro: 1-0 per l'Inter

Barella lancia di prima Dumfries sulla fascia destra, cross teso e basso per Lautaro che non sbaglia di prima con la fascia da capitano al braccio. L'Inter è avanti.

20:52

5' - Occasione Mkhitaryan

Primo tiro dell'Inter con Mkhitaryan: palla alta dopo dei rimpalli in area.

20:49

3' - Applausi per Thuram

Bella giocata del nuovo acquisto sulla sinistra che poi allarga la manovra. Il pubblico di Milano apprezza.

20:46

1' - Si parte

Batte il Monza, inizia la stagione anche a San Siro.

20:30

Tabù Monza da spezzare per l'Inter di Inzaghi

Nella scorsa stagione il Monza è stata una delle sole due squadre, insieme alla Juventus, contro cui l’Inter non è riuscita a vincere nemmeno una partita in Serie A: pareggio 2-2 all’andata all’U-Power Stadium, vittoria degli uomini di Palladino per 1-0 al ritorno al Meazza (gol di Caldirola).

20:19

"Inter, l'Al-Ahli spaventa lnzaghi: nel mirino Calhanoglu"

Dalla Francia una notizia che 'spaventa' Simone Inzaghi: i sauditi dell'Al-Ahli, dopo il colpo Demiral, starebbero studiando la possibilità di rinforzare la mediana comprando Calhanoglu dall'Inter... (TUTTI I DETTAGLI)

20:05

Inter-Monza: le formazioni ufficiali

INTER (3-5-2): Sommer; Darmian, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro. All. Simone Inzaghi

A disp.: Di Gennaro, Audero, Acerbi, Carlos Augusto, Bisseck, Stabile, Stankovic, Sensi, Cuadrado, Frattesi, Asllani, Arnautovic, Correa.

MONZA (4-3-2-1): Di Gregorio; D'ambrosio, Caldirola, Pablo Mari; Ciurria, Gagliardini, Pessina, Kyriakopoulos; Colpani, Caprari; Maric. All. Raffaele Palladino

A disp.: Sorrentino, Gori, Birindelli, A. Carboni, Cittadini, Machin, F. Carboni, Pereira, V. Carboni, Bondo, Vignato, Petagna, Mota.

19:56

Imprevisto per il Monza, rimasto bloccato in autostrada

Imprevisto per il Monza che viaggiava verso Milano per il debutto in campionato contro l'Inter: il bus dei brianzoli è rimasto bloccato in autostrada a causa di un incidente e resta da capire se il ritardo nell'arrivo a San Siro causerà uno slittamento del match, il cui inizio è programmato per le ore 20:45. (LEGGI TUTTO)

19:46

Inter-Monza: le scelte di Simone Inzaghi

INTER (3-5-2): Sommer; Darmian, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro. All. Simone Inzaghi

San Siro (Milano) - Stadio 'Meazza'