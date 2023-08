Bologna-Milan, la moviola: ok Pairetto, ma il giallo a Theo Hernandez è precipitoso

Bologna-Milan

Pairetto: 5,5

Nessuna problematica per l’arbitro Pairetto, che tuttavia non dimostra grande dimestichezza con la regola del vantaggio. Posizione regolare per Reijnders (tenuto in gioco da Posch), quando arriva sul pallone per correggere verso il centro un cross di Pulisic: è l’azione dell’1-0, che non ha bisogno di approfondimenti al Var. Ferguson su Pulisic: il giocatore del Bologna rischia l’ammonizione. Il giallo lo prende Aebischer alla mezzora, quando ferma Leao. Regolare il contrasto tra Skorupski e Theo Hernandez: il portiere si avventa in scivolata al limite dell’area e colpisce il pallone, nell’azione si fanno male sia il francese che Lykogiannis.