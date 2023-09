Moviola Empoli-Juve, rigore leggero: tutti gli episodi dubbi del match

Partita ricca di episodi , Ayroldi (Voto: 6,5) forse commette una sbavatura solo sul rigore , non inesistente ma leggero (ah, i rigorini!). Nel complesso, non male, sotto gli occhi di Rocchi e Trefoloni. Recupero: 10’ (3’+7’)

Annullati

Gol annullato a Danilo, suo il fallo su Berisha, ok aspettare prima di fischiare, le disposizioni sul “timing” sono chiare, per evitare di tagliare fuori il VAR. Rete annullata a Pogba, bravissimo l’assistente n. 2, Perrotti (uno degli allievi dell’ex responsabile degli assistenti, Manganelli): Vlahovic che riceve da Chiesa è in offside.

Rigori e no

Leggero il rigore: ginocchio di Maleh sulla gamba di Gatti (la lascia un po’ lì), silent check del VAR, sarebbe stato lo stesso anche se il penalty non fosse arrivato. Chiesa scivola sul pallone; braccio altissimo di Fazzini, McKennie però tocca il pallone già sul fondo; Luperto su Chiesa dopo il tiro, “late contact” non punibile (non c’è violenza né imprudenza): ok, no rigori.

Var

Di Martino 6. Asseconda.