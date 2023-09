Moviola Torino-Roma, bene Guida: perché il rigore non c'è e l'1-1 è ok

Arbitro: Guida 6,5

Partita più che positiva per Marco Guida: grande accettazione in campo, nessun episodio rimasto grigio, sempre vicino all’azione. Nel primo tempo, ha fischiato appena 4 falli, tanto per capire come è andata: alla fine saranno 9 con due ammoniti. Recupero: 8’ (2’+6’).